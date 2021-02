VIBONESE – CATANIA: Emmausso, la sfida dell’ex mancato

Non molto tempo fa il suo cartellino apparteneva ancora alla Vibonese. Nella prossima gara di campionato Michele Emmausso avrebbe ritrovato proprio la squadra calabrese, da avversario. Sarebbe stato un bel momento per l’attaccante napoletano classe 1997, che a Vibo Valentia venne accolto come un figlio. Nove i gol all’attivo in casacca rossoblu ma anche deliziosi assist per i compagni, rapporti splendidi con l’ambiente e chi ha dimostrato di credere convintamente nelle sue potenzialità.

Ricordi di una bella esperienza per Emmausso che, però, adesso milita nel Lecco dopo avere faticato a trovare spazio alle pendici dell’Etna. Stagione difficile, l’attaccante aveva vissuto una sola stagione ma intensa alla Vibonese, riuscendo a fare talmente bene da attirare anche le sirene di mercato di società di B ed A. Nei mesi scorsi è ripartito da Catania, ma il salto di qualità non è arrivato. Prova a rilanciarsi nel girone A di Serie C.

