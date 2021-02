VIBONESE: i convocati in vista del Catania, due indisponibili

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico della Vibonese Giorgio Roselli per la sfida contro il Catania, valevole per la 27/a giornata di campionato, in programma domenica 28 febbraio 2021 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentina. Come preannunciato da Roselli, non recupera in tempo l’esperto Vitiello. Indisponibile anche Rasi. Rientrano Pugliese e Mahrous, ma non hanno i 90′ nelle gambe.

Portieri: Marson, Mengoni.

Difensori: Bachini, Ciotti, Falla, Fomov, Mahrous, Redolfi, Sciacca.

Centrocampisti: Ambro, Cattaneo, Laaribi, Murati, Pugliese, Statella, Tumbarello.

Attaccanti: Berardi, Di Santo, La Ragione, Leone, Mancino, Parigi, Plescia.

