ACCADDE OGGI: 6 marzo 1955, il Catania interrompe il lungo digiuno di vittorie in Serie A

6 marzo 1955, i rossoazzurri festeggiano la conquista di punti importanti in Serie A. Il Catania, infatti, non assaporava il gusto della vittoria da ben due mesi (battuta al Cibali la Pro Patria per 2-1, ndr). La reazione della squadra etnea allenata da Piero Andreoli si tradusse nel successo per 2-0 ottenuto ai danni del Genoa: al 20’ vantaggio firmato Vittorio Ghiandi, prima del raddoppio di Karl Heinz Spikofski con un tiro non irresistibile che sorprese l’estremo difensore avversario al minuto 29. I genoani opposero scarsa resistenza ed il Catania vinse con pochi affanni nell’anno in cui la formazione dell’Elefante militò per la prima volta in A.

