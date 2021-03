VERSO CATANIA – AVELLINO: quando Spinesi e Russo regolarono gli irpini

1 ottobre 2005. Catania ed Avellino avversarie ai piedi dell’Etna per la disputa dell’ottava giornata del campionato di Serie B. Arbitro dell’incontro il Signor Daniele Tombolini. Con un gol per tempo, la formazione rossazzurra sapientemente allenata da Pasquale Marino ed in corsa per la promozione in A, archivia la pratica irpina. A segno gli attaccanti Gionatha Spinesi al minuto 14 ed Orazio Russo al 58’, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Il Catania riscatta il brutto ko di Crotone attraverso una prova convincente e di personalità sul rettangolo di gioco. Al termine della stagione l’Elefante festeggiò il ritorno nella massima categoria dopo un’attesa di oltre vent’anni, mentre i lupi chiusero il campionato in zona retrocessione.

VIDEO: Catania-Avellino, le reti dell’incontro

