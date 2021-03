ACCADDE OGGI: 13 marzo 1955, il Catania ferma la Juventus

Momento piacevole per la formazione dell’Elefante, il ricordo della data del 13 marzo 1955, quando il Catania conquistò un punto prezioso al cospetto della Juventus. Nonostante la superiorità tecnica bianconera, allo stadio “Cibali” il Catania mise in difficoltà il blasonato avversario. Hansen portò in vantaggio la squadra rossazzurra al 12’, poi Bronee (18’) e Praest (55’) ribaltarono il risultato ma ci pensò Franco Bassetti, con un gran gol al 57′, a regalare un sorriso ai tifosi etnei per il definitivo e combattuto 2-2. Era la sesta giornata di Serie A, la compagine allenata da Piero Andreoli ottenne il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria ai danni del Genoa.

