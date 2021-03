ACCADDE OGGI: 25 marzo 2006, il Catania di Marino rifila tre gol alla Ternana

25 marzo 2006, il Catania di Pasquale Marino stende in casa la Ternana con il risultato di 3-1, in Serie B. Successo meritato con gli etnei già dopo 7 minuti in vantaggio di due gol grazie alla realizzazione di Gionatha Spinesi ed all’autorete di Emanuele Troise. Al 16′ Mario Frick accorcia le distanze ma i rossazzurri gestiscono senza troppi affanni il risultato e, nel finale, Orazio Russo ribadisce in rete una punizione di Giuseppe Mascara finita sul palo.

Era un Catania che si avviava verso il rush finale del campionato. Nelle successive gare, riportò due sole sconfitte riuscendo a staccare il pass per la A nel match decisivo con l’Albinoleffe in uno stadio “Massimino” traboccante di tifo e vestito a festa per accogliere una promozione attesa da oltre vent’anni.

VIDEO: Catania-Ternana, i gol rossazzurri

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***