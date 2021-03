BISCEGLIE – CATANIA: arbita Maranesi, i precedenti con le due squadre. Etnei abbonati con il 2-1, pugliesi sempre ko di misura

Designati gli arbitri per la 29/a giornata di Serie C. Bisceglie-Catania, sfida valevole per il girone C ed in programma domenica pomeriggio allo stadio “Gustavo Ventura”, sarà diretta da Valerio Maranesi (Ciampino). Assistenti Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti). Quarto ufficiale Luca Angelucci (Foligno).

Precedenti con vittoria per i rossazzurri. Il primo risalente al campionato di terza serie 2018/19, il 2-1 inflitto al Rende in Calabria (gol di Manneh, Awua e Silvestri); il secondo che ha visto il Catania riuscire ad imporsi con il medesimo risultato contro la Sicula Leonzio al “Massimino” nello scorso campionato (marcatori Palermo, Mazzarani e Di Piazza); stesso risultato il 26 febbraio 2020 sul campo del Picerno, in gol Santaniello e Curcio (doppietta).

Tre sono anche i confronti del Bisceglie, sempre sconfitto di misura: 1-0 a Potenza, 2-1 a Catanzaro, 1-0 a Lentini contro la Sicula Leonzio rispettivamente il 24 marzo 2019, 12 gennaio 2020 e 30 giugno 2020, sempre in Serie C.

