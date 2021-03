CANEO (all. Turris): “Dobbiamo battere assolutamente il Catania”

Dopo la pesante sconfitta di Castellammare di Stabia nel derby, l’allenatore della Turris Bruno Caneo confida nell’immediato riscatto contro il Catania mercoledì pomeriggio a Torre del Greco:

“La prestazione l’abbiamo fatta anche stavolta, lavoriamo su quella ma dobbiamo migliorare in fase difensiva. Poi è chiaro che devo fare delle scelte in vista della gara fondamentale col Catania. Rivediamo con calma gli episodi del derby e metteremo in sesto una squadra competitiva per cercare di vincere assolutamente contro il Catania. I valori tecnici li dobbiamo perfezionare, adesso rientra Longo e ci darà più senso del gol in area di rigore. Dietro prendiamo gol e davanti non riusciamo a finalizzare quanto costruito. La produzione nella fase offensiva è costante, creiamo pressione sugli avversari, bisogna sfruttare questi aspetti cercando di siglare il numero più elevato possibile di reti per compensare gli errori in difesa. Adesso tuffiamoci sul match di mercoledì, pensando bene a quello che dobbiamo fare e trasformare tutto in campo”.

