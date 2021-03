CATANIA – AVELLINO, IL GIORNO DOPO: Baldini sorride all’esordio, Russotto suona la carica

La scossa c’è stata. Il Catania rialza la testa battendo l’Avellino e intravede la luce dopo settimane di buio. L’affermazione sugli irpini porta le firme di Andrea Russotto e Manuel Sarao, trascinatori in campo e autori dei tre gol che hanno deciso una contesa sin da subito in discesa per i rossazzurri i quali, avanti di due reti dopo 34 minuti, hanno subìto il ritorno degli avversari e inferto il colpo del ko a tempo pressoché scaduto. Una vittoria per allontanare gli incubi dell’ultimo periodo e inaugurare nel migliore dei modi la prima di mister Francesco Baldini, catapultato in panchina a due giorni dalla partita a seguito dell’esonero di Peppe Raffaele.

L’ex difensore di Napoli e Genoa è uno che ama le sfide, specialmente quelle più stimolanti. Non si è lasciato sfuggire l’occasione di sedersi su una panchina importante e avviare un nuovo inizio professionale dopo l’esonero di Trapani della scorsa stagione. Una sconfitta personale che fa parte del mestiere e da cui il trainer massese avrà tratto insegnamenti che torneranno utili in futuro. «S’impara soprattutto nelle difficoltà» aveva detto fresco d’investitura. Pur avendo diretto solo due allenamenti è stato in grado di infondere fiducia nella testa dei giocatori e mettere ordine allo spartito tattico, posizionando le pedine con il 4-3-3 e cercando di imporre il pallino del gioco anziché subirlo. Il risultato finale appare quindi il giusto premio per una squadra caparbia e capace di sopperire con lo sforzo mentale alle fasi di stanchezza fisica.

In gran spolvero Andrea Russotto, al centesimo gettone di presenza con la maglia del Catania. Il fantasista romano, di ritorno dopo due stagioni e mezzo, ha suonato la carica ai compagni segnando e incantando la platea. I duetti con Piccolo sono delizia per gli occhi e lasciano intravedere un potenziale offensivo di squadra non del tutto espresso nella sua interezza. Una doppietta per lasciarsi alle spalle gli ennesimi guai fisici e spingere in alto il vessillo rossazzurro.

