CATANIA – AVELLINO: da Pinto a Di Piazza, gli attuali rossazzurri in gol contro gli irpini

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania, in vista del confronto casalingo con l’Avellino sette di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione irpina. Ci riferiamo a Giovanni Pinto, Andrea Zanchi, Nana Welbeck, Reginaldo, Andrea Russotto, Antonio Piccolo e Matteo Di Piazza, tutti a segno in partite di campionato.

Pinto ha trafitto la difesa biancoverde in occasione di un Ascoli 1-1 Avellino (Serie B 2017/18), rispondendo al momentaneo vantaggio di Castaldo. Zanchi, invece, rese meno amara la sconfitta del Rieti per 3-1 al “Partenio” (Serie C 2019/20) entrando nel tabellino dei marcatori al 26′ dopo i gol siglati da De Paoli (autorete), Micovschi e Charpentier. Nana Welbeck festeggiò la prima realizzazione con la maglia del Catania nel famoso 3-6 di Avellino (Serie C 2019/20), mentre Reginaldo è andato a segno in due gare diverse: Treviso 2-1 Avellino (Serie B 2003/04) e Avellino 3-3 Parma (Serie B 2008/09). In quest’ultima partita segnò anche l’ex Catania Babù, allora giocatore biancoverde.

La scorsa stagione la Cavese piegò la resistenza dell’Avellino per 2-0 e Russotto permise agli aquilotti di sbloccare il risultato. Piccolo rifilò due gol alla squadra campana ai tempi della militanza nella Virtus Lanciano nel 2015 (successo abruzzese per 1-0 e sconfitta con il risultato di 3-2 nel torneo cadetto). Di Piazza, infine, segnò quattro gol alla squadra avellinese: doppietta nel 3-6 del Catania già citato; rete nel 2011/12 in Pro Vercelli 4-1 Avellino (Serie B) e tra le fila del Catanzaro in questo campionato (vittoria giallorossa per 3-1).

