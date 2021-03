CATANIA – AVELLINO: precedenti, nel 1984 confronto in Serie A tra le due squadre

Ben tredici affermazioni casalinghe sugli irpini

Sedici volte il Catania ha ospitato l’Avellino in gara ufficiale. Il computo dei precedenti è nettamente favorevole ai colori rossazzurri con 13 successi, a fronte di due pareggi e di una affermazione ospite nel 1948 (0-1). Confronti ricorrenti tra le due formazioni si ebbero a partire dagli anni Settanta con tre vittorie di misura consecutive degli etnei (marcatori Spagnolo su rigore nel 1974 e 1977 e Malaman nel 1976). L’unico incontro in Serie A risale all’11 marzo 1984, quando allo stadio “Giovanni Celeste” di Messina (campo neutro) la gara finì sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Andrea Carnevale e Geronimo Barbadillo (nella foto, Aldo Cantarutti con la maglia del Catania).

Un solo precedente è targato anni Novanta. La squadra del presidente Massimino salutò l’inizio del campionato di Serie C1 1992-93 con un perentorio 5-1 rifilato agli irpini, sul tabellino dei marcatori finirono Cipriani (doppietta), Susi, Pelosi e La Torre. Tra i tanti confronti della prima metà degli anni Duemila, spicca su tutti il 2-0 nella semifinale di ritorno dei Play-off di Serie C1, era la stagione 2000-01. Il Catania guidato da Vincenzo Guerini ebbe la meglio sulla squadra ospite allenata dall’italo-argentino Aldo Ammazzalorso con un gol per tempo (reti di Davide Cordone e Alessandro Ambrosi). La scorsa stagione i rossazzurri s’imposero per 3-1 alle pendici dell’Etna. Curiale rispose al momentaneo vantaggio di Zullo, poi Sarno mise a segno una doppietta. Prima di allora, il confronto più recente risaliva al torneo di Serie B 2014-15, quando i rossazzurri vinsero per 1-0 in virtù di un penalty trasformato da Emanuele Calaiò.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 13

Pareggi: 2

Vittorie Avellino: 1

Gol Catania: 27

Gol Avellino: 7

Differenza reti: +20

Serie C 1948-49 Catania 0-1 Avellino

Serie B 1973-74 Catania 1-0 Avellino (giocata sul campo neutro di Palermo)

Serie B 1975-76 Catania 1-0 Avellino

Serie B 1976-77 Catania 1-0 Avellino

Serie A 1983-84 Catania 1-1 Avellino (giocata sul campo neutro di Messina)

Serie C1 1992-93 Catania 5-1 Avellino

Serie C1 1999-00 Catania 2-1 Avellino

Serie C1 2000-01 Catania 0-0 Avellino

Play-off Serie C1 2000-01 Catania 2-0 Avellino

Serie C1 2001-02 Catania 3-1 Avellino

Coppa Italia 2003-04 Catania 3-0 Avellino (a tavolino)

Serie B 2003-04 Catania 2-0 Avellino (giocata sul campo neutro di Crotone)

Coppa Italia 2004-05 Catania 3-1 Avellino

Serie B 2005-06 Catania 2-0 Avellino

Serie B 2014-15 Catania 1-0 Avellino

Serie C 2019-20 Catania 3-1 Avellino

