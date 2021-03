CATANIA – TERAMO, commenti social: “Squadra e allenatore, sveglia! Inguardabili e senza gioco”

Numerosi messaggi di disappunto. I tifosi del Catania, sui social, criticano apertamente la prestazione offerta contro il Teramo. Tra i commenti presenti all’interno della pagina Facebook ufficiale del club, ne abbiamo selezionato alcuni che toccano i temi salienti.

C’è chi, ad esempio, vede un Catania stanco e manifesta preoccupazione in ottica playoff: “Non ci sono scusanti. Il Catania è cotto. Se non risolvono il problema all’interno sarà dura. Mercoledì la Turris fuori casa, domenica prossima l’Avellino in casa, se non si danno una mossa usciremo pure dai playoff”.

In merito alla performance evidenziata sabato, finiscono sotto accusa squadra e allenatore: “In 90 minuti e più neanche un tiro nello specchio della porta da brividi. Ma dov’erano giocatori e allenatore? SVEGLIAAAA”. E ancora: “Un Catania inesistente, inguardabile! Ma come si fa a giocare una partita, in casa, con un avversario diretto nella lotta per i play-off, regalando totalmente, ancora una volta, l’approccio e primo tempo, cercando poi di rincorrere per il pareggio dopo lo svantaggio??!”. Ma anche: “Grazie Raffaele, allenatore nevrotico e cervellotico! Mai visto un allenatore del genere, appena prende goal in casa, caos totale! Prende 8 attaccanti e li mette in campo, la squadra a quel punto non capisce più una beata minks”.

Nel finale di gara, proteste per la mancata concessione di un penalty in favore del Catania. Qualcuno sottolinea il fatto che “l’arbitro ha negato un rigore grande quanto un palazzo ed il guardalinee ha fatto finta di non vedere, una città come Catania merita rispetto”.

Poi, sempre con riferimento al gioco espresso ed al modulo adottato, si leggono commenti come: “Ennesima umiliazione in casa. Squadra senza un’idea di gioco. Raffaele faccia un bagno di umiltà e la smetta con questa inutile e dannosa difesa a tre”, oppure: “Anche se alcuni elementi in campo sono inguardabili, giochiamo senza schemi, facendo sempre gli stessi errori, non conquistiamo mai il centrocampo”.

Un Catania in confusione tattica sabato: “Vedere una partita con 1 solo tiro in porta ed il resto inesistente, con una squadra che non si capisce cosa stesse facendo nel campo, com’era schierata, mi lascia davvero senza parole: si può pure perdere, ma non certo giocando così. Questa insieme a tutte le altre di questa stagione: mi chiedo com’è possibile che esprimendo un gioco così scarso siamo tra i primi 10 in classifica?”.

Spazio, inoltre, ai nostalgici di Cristiano Lucarelli: “Credo che se ci fosse stato Lucarelli con questa squadra sicuramente saremmo stati più in alto in classifica”. E c’è chi punta il dito contro Confente ed i neo acquisti Giosa e Sales, espressamente richiesti da Raffaele a gennaio: “Confente imbarazzante nell’autogol, non reattivo. Giosa e Sales hanno rotto gli equilibri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***