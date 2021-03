CATANIA – TERAMO: dirige Luciani, abruzzesi sempre sconfitti con l’arbitro romano

Sono stati designati gli arbitri per la 30/a giornata del campionato di Serie C. Catania-Teramo, valevole per il girone C ed in programma sabato con fischio d’inizio alle 12:30 al “Massimino”, sarà diretta da Francesco Luciani (Roma 1). Assistenti Andrea Niedda (Ozieri) e Gianluca D’Elia (Ozieri), quarto ufficiale Dario Madonia (Palermo).

Non si registra alcun precedente con il Catania – a parte la sfida casalinga di quest’anno col Bari nelle vesti di quarto ufficiale – mentre sono due le partite del Teramo dirette dal signor Luciani: abruzzesi sconfitti in entrambi i casi (Serie C girone B). Il 16 dicembre 2017 la Reggiana ebbe la meglio sul Teramo per 2-1 al “Mapei Stadium”, mentre il 22 gennaio 2019 l’Imolese s’impose in Abruzzo con il risultato di 2-0.

