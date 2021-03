CATANIA – TERAMO: precedenti in terra etnea, spicca un 5-0 con doppiette di Barlassina e Piga

Doppio 0-0 nelle sfide più recenti degli anni Novanta

Catania-Teramo ventiquattro anni dopo. 2 febbraio 1997 (campionato di Serie C2) è la data dell’ultimo incrocio in terra etnea. Confronti ricorrenti tra le due squadre si ebbero a fine anni Settanta e a metà anni Novanta tra C1 e C2. Il saldo è favorevole alla formazione rossazzurra, vittoriosa in tre circostanze (1979, 1980 e 1988), mentre le sfide più recenti si sono chiuse sul risultato di 0-0. Aprutini mai vincenti in Sicilia e a secco di reti nei cinque precedenti in casa del Catania.

Fu il compianto Giovanni Bertini a decidere la prima sfida giocata presso l’impianto di piazza Vincenzo Spedini il 25 marzo 1979. Il baffuto difensore, venuto a mancare più di un anno fa, aprì le marcature anche nel successivo confronto casalingo del 10 febbraio 1980. Gli etnei allenati da De Petrillo andarono a segno cinque volte nel corso del secondo tempo della partita. Sul tabellino dei marcatori finirono Bertini appunto, capitan Barlassina e Marco Piga (nella foto in alto), autori di due doppiette. Infine, il 10 aprile 1988, il 2-0 con cui il Catania superò la compagine abruzzese vide andare in gol Massimiliano Maddaloni e Fabrizio Del Rosso.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 3

Pareggi: 2

Vittorie Teramo: 0

Gol Catania: 8

Gol Teramo: 0

Differenza reti: +8

Serie C1 1978-79 Catania 1-0 Teramo

Serie C1 1979-80 Catania 5-0 Teramo

Serie C1 1987-88 Catania 2-0 Teramo

Serie C2 1995-96 Catania 0-0 Teramo

Serie C2 1996-97 Catania 0-0 Teramo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***