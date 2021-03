CATANIA – TERAMO: il primo gol abruzzese al “Massimino” profuma di storia

Il sesto confronto esterno del Teramo contro il Catania sorride agli abruzzesi. La formazione biancorossa, per la prima volta nella sua storia trova la via del gol a Catania, lo fa festeggiando un successo che manda in ecstasy l’ambiente e dà importanti motivazioni per il futuro. Prima rete e primo successo teramano al “Massimino”, dunque. Teramo che ringrazia l’estremo difensore Alessandro Confente per l’autorete che ha permesso alla compagine di Massimo Paci di centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato.

Squadre che sono tornate ad affrontarsi in Sicilia dopo l’ultimo incrocio datato 2 febbraio 1997 (campionato di Serie C2). Confronti ricorrenti tra le due formazioni si ebbero a fine anni Settanta e a metà anni Novanta tra C1 e C2. Il saldo resta favorevole alla formazione rossazzurra, vittoriosa in tre circostanze (1979, 1980 e 1988), mentre le sfide più recenti si erano chiuse sul risultato di 0-0.

