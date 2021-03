CATANIA – TERAMO: Raffaele punito dalla legge dell’1-0, Paci riscatta il 3-0 del 2013

Quarto confronto in carriera con il Teramo per mister Giuseppe Raffaele. Nella passata stagione i precedenti sorrisero al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto, vittorioso due volte per 1-0 sulla panchina del Potenza (con Longo e Murano a segno); in questo campionato, invece, Raffaele ha riportato una doppia sconfitta e sempre caratterizzata dal risultato di 1-0 (decisivi Ilari e l’autogol di Confente).

Il trainer biancorosso Massimo Paci, invece, infligge il secondo 1-0 da allenatore al Catania (dopo quello maturato all’andata) e riscatta la sconfitta del 2013 allo stadio “Angelo Massimino”. Allora ricopriva il ruolo di difensore del Siena, che cadde sotto i colpi di Gonzalo Bergessio, autore di una tripletta per il definitivo 3-0. Era il Catania di Rolando Maran, che volava sulle ali dell’entusiasmo in Serie A. Nostalgia di altri tempi…

