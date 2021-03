CAVESE – CATANIA: sfatato il tabù Cava, come cambia la storia del match

Decimo confronto esterno per il Catania sul campo della Cavese. Nella passata stagione arrivò il primo storico acuto rossazzurro, ma si giocò sul neutro di Castellammare di Stabia. Stavolta, invece, la vittoria è stata ottenuta a Cava de’ Tirreni, dove l’Elefante non era mai riuscito ad imporsi prima d’ora. Il bilancio dei precedenti in Campania rimane comunque favorevole alla Cavese con tre successi aquilotti, cinque pareggi e due affermazioni etnee dagli anni ’70 in poi. Sette i gol messi a segno dai blufoncè contro i sei del Catania, che ha finalmente sfatato il tabù Cava.

