CENTROCAMPO: Welbeck verso il ritorno in campo dal 1′

Contro il Bisceglie non è stato schierato nell’undici di partenza, in quanto mister Giuseppe Raffaele ha preferito concedergli un pò di riposo. Del resto Nana Welbeck era reduce da ben 12 gare consecutive disputate giocando dal 1′, sostenendo anche il fastidiosissimo “tour de force” che ha messo a dura prova il Catania. Dopo avere tirato la carretta, il centrocampista è partito dalla panchina domenica subentrando nella ripresa. Sarà un caso ma il suo ingresso in campo è coinciso con una mezz’ora finale molto redditizia per i rossazzurri, autori dei tre gol attraverso i quali sono riusciti ad avere ragione del Bisceglie. C’è stato anche lo zampino di Welbeck in occasione del tris di Di Piazza, rubando efficacemente palla in mezzo al campo.

Sabato, al cospetto del Teramo, con ogni probabilità il calciatore italo-ghanese tornerà a far parte dello scacchiere tattico iniziale. Vedremo se nel contesto di un centrocampo a due o più uomini. Nel primo caso non ci sarebbe spazio per Luis Maldonado, altrimenti quest’ultimo agirebbe in cabina di regia. Jacopo Dall’Oglio o Giacomo Rosaia completeranno il settore centrale.

