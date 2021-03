CLOSING: si continua a lavorare in funzione del passaggio di consegne

Transazione fiscale e riduzione del debito. Duplice obiettivo per arrivare al tanto atteso closing, successivo al raggiungimento di un accordo con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. Joe Tacopina continua ad attendere novità da New York e farà ritorno alle pendici dell’Etna solo quando i creditori istituzionali avranno perfezionato l’intesa con Sigi e ci saranno, quindi, le basi per definire il passaggio di consegne. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima con il Comune di Mascalucia che prevede anche la realizzazione di un’opera per la comunità mascaluciese. Si attende la risposta dell’ente che dovrebbe arrivare entro questa settimana o la successiva.

Più complessa appare la situazione legata all’Erario, anche perchè ballano cifre davvero consistenti. Sigi ha avanzato le sue proposte ma serve altra documentazione da produrre, ci saranno nuovi incontri e si rende necessario l’ok proveniente dalla sede regionale di Palermo. Meglio non indicare date precise, ma tra la fine del mese corrente e la prima metà di aprile, l’auspicio è che la vicenda possa finalmente considerarsi conclusa con reciproca soddisfazione delle parti.

