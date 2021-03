CONVOCATI: tra gli indisponibili anche Volpe e Reginaldo

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 20 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio “Gustavo Ventura”. Squalificato Pinto, tra gli indisponibili anche Volpe e Reginaldo: il primo risente dei postumi di una distorsione alla caviglia destra, il secondo ha riportato una lieve contrattura; entrambi lavoreranno a parte a Torre del Grifo, nei prossimi giorni, e recupereranno in tempo per la gara con il Teramo. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Puglia.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

1 Antonio Santurro

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

4 Antonio Giosa

17 Simone Sales

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

CENTROCAMPISTI

23 Jacopo Dall’Oglio

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

33 Matteo Di Piazza

28 Francesco Matteo Golfo

19 Kalifa Manneh

7 Andrea Russotto

9 Manuel Sarao

11 Agapios Vrikkis

