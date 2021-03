COSTA FERREIRA (Teramo): “Sarebbe fantastico anche solo non perdere a Catania”

Pareggiata la gara col Catanzaro, il centrocampista del Teramo Costa Ferreira spera di uscire imbattuto dal prossimo confronto con il Catania, avversario sabato al “Massimino”:

“Abbiamo affrontato un Catanzaro che ha in rosa 22 giocatori abituati a vincere il campionato, quindi ci teniamo stretti il punto. Lo ritengo un grandissimo punto che ci permettere di proseguire la striscia positiva di risultati. Puntare a migliorare il piazzamento playoff diventa difficile per noi. Quest’anno sono subentrate squadre di qualità come Foggia e Palermo, si sono rinforzate tutte sul mercato di gennaio ma non molleremo di un centimetro, questo sia ben chiaro”.

“Abbiamo la possibilità di migliorare la classifica ma ci sono avversarie super attrezzate. Catania e Ternana? Sarebbe fantastico anche solo non perdere le prossime due partite. L’importante è muovere la classifica. Pareggiare eventualmente con Catania e Ternana ci darebbe punti d’oro”.

“L’esperienza conta in questa categoria, puoi avere anche 4-5 calciatori esperti in rosa, ma avendo tanti 2000 – che comunque faranno strada perchè sono ragazzi in gamba – ad oggi è complicato fare meglio di così. In questo momento il nostro 100% rispecchia il settimo-ottavo posto in classifica. Cercheremo magari di fare qualche gol in più, visto che non ne stiamo subendo adesso”.

