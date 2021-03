DAL SIRACUSA AL PALERMO: il bilancio aggiornato dei derby siciliani giocati a Catania in Lega Pro

Mercoledì sera si è giocato il derby casalingo numero 19, per il Catania, da quando milita in Lega Pro. Dopo quello col Trapani – una sorta di derby dell’amicizia visti i buoni rapporti tra le rispettive tifoserie – e le partite giocate al cospetto di Messina, Akragas, Siracusa e Sicula Leonzio (adesso nessuna di queste compagini milita nel calcio professionistico), è tornato lo storico confronto con il Palermo.

Il Catania non perdeva, in assoluto, un derby siciliano da Catania-Trapani della stagione 2017/18. Allora fu 2-1 per i granata, sconfitta determinante in ottica promozione, con il Lecce che seppe approfittarne. Il tennistico 6-0 inflitto all’Akragas in Coppa Italia rappresenta invece il successo più convincente. Spicca anche il tris calato al cospetto di Messina, Siracusa e Trapani tra il 2016 ed il 2019. Ultimi successi contro la Sicula Leonzio.

Questo il bilancio di tutti i derby disputati al “Massimino” dal 2015 in poi:

Vittorie 13

Pareggi 2

Sconfitte 4

Gol fatti 36

Gol subiti 17

Differenza reti +19

Lega Pro 2015/16, Catania 1-1 Akragas

Lega Pro 2015/16, Catania 2-1 Messina

Coppa Italia Lega Pro 2016/17, Catania 2-0 Akragas

Lega Pro 2016/17, Catania 0-1 Akragas

Lega Pro 2016/17, Catania 3-1 Messina

Lega Pro 2016/17, Catania 3-1 Siracusa

Coppa Italia Serie C 2017/18, Catania 3-2 Sicula Leonzio

Coppa Italia Serie C 2017/18, Akragas 0-6 Catania (giocata al “Massimino”)

Serie C 2017/18, Catania 1-2 Sicula Leonzio

Serie C 2017/18, Catania 2-0 Akragas

Serie C 2017/18, Catania 1-0 Siracusa

Serie C 2017/18, Catania 1-2 Trapani

Serie C 2018/19, Catania 2-1 Siracusa

Serie C 2018/19, Catania 3-1 Trapani

Serie C 2018/19, Catania 1-0 Sicula Leonzio

Play Off Serie C 2018/19, Catania 2-2 Trapani

Serie C 2019/20, Catania 2-1 Sicula Leonzio

Coppa Italia Serie C 2019/20, Catania 1-0 Sicula Leonzio

Serie C 2020/21, Catania 0-1 Palermo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***