ESCLUSIVA – Biso (capo scout Frosinone): “Spero che Volpe sia determinante per i playoff. Angelozzi legatissimo al Catania, chi punta su di lui fa bingo”

Operativo nello scouting del Frosinone Calcio, l’ex centrocampista del Catania Mattia Biso si sofferma ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com sui problemi fisici riscontrati dallo sfortunato attaccante Michele Volpe, giunto in prestito proprio dai ciociari, commentando anche i rumors di mercato che da qualche mese (ma anche negli anni passati, ndr) accostano al club rossazzurro il dirigente catanese Guido Angelozzi:

“I problemi fisici purtroppo stanno limitando il percorso di Volpe. E’ un ragazzo dotato di una grande struttura, possiede molte qualità. Ci vuole del tempo per tornare in condizione, spero che al più presto possa trovare la forma migliore e che, magari, sia determinante nei playoff. Lo spero tanto per il Catania, per il ragazzo stesso e per la nostra società che crede molto in lui. Sapevamo che dandogli la possibilità di trasferirsi al Catania sarebbe stata un’esperienza nell’esperienza, perchè se fai bene in rossazzurro puoi giocare ovunque. E’ un metro di paragone importante, in questo momento non c’è il pubblico ma le pressioni di Catania sono ben diverse rispetto ad altri posti”.

“Guido Angelozzi è un fuoriclasse nel suo lavoro. Non lo dico per essere ruffiano, ma ho la fortuna di lavorare con lui. La stima tra di noi è nata spontaneamente, l’ho avuto da Direttore a La Spezia ma anche quando giocavo ad Andria. Ha una marcia in più, l’anno scorso eravamo ultimi in Serie B e non ha mandato via mister Italiano perchè il lavoro sul campo era fatto bene, poi lo Spezia è andato in Serie A. E’ molto lungimirante e lucido, anche in situazioni d’emergenza analizza serenamente le situazioni. Si offenderà se dico che è una persona anagraficamente normale (ride, ndr) ma, a livello di testa, gli piace circondarsi di giovani. Ha valorizzato tantissimi giocatori lo scorso anno, lo Spezia aveva l’undicesimo tetto ingaggi della Serie B, dando un occhio al bilancio e creando valore. Erlic lo ha voluto lui, ma ha creduto in tanti giocatori. Per il Frosinone abbiamo preso Boloca ed è un ragazzo che quest’anno ha fatto 12 gare in Serie B. Ne sentirete parlare”.

“Angelozzi è contento di lavorare a Frosinone, ha un contratto, non so in futuro dove andrà ma posso dire che chi prende Angelozzi fa bingo. Sia sotto l’aspetto economico che dei risultati. A La Spezia c’era un progetto triennale per la A, al secondo anno è andato su. E’ un vincente, che fa calcio anche con budget normali. Non so se tornerà a Catania, ma so che è catanese, sua moglie vive a Catania ed è legatissimo alla città. Adesso abbiamo la missione di portare il Frosinone in Serie A nel giro di un paio d’anni”.

