ESCLUSIVA – Il procuratore di Sarao, Di Piazza e Rosaia: “Mai avuto dubbi su Manuel. Matteo sta ritrovando la forma migliore. Giacomo non ha resistito al fascino del sud”

Procuratore di Manuel Sarao, Matteo Di Piazza e Giacomo Rosaia, Giovanni Tateo illustra le proprie considerazioni sul rendimento finora offerto dai suoi assistiti in casacca rossazzurra, ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

Sarao sta attraversando un buon momento e si avvicina alla doppia cifra…

“Sapevo che il ragazzo avrebbe dato il suo apporto. Manuel purtroppo, essendo un giocatore con una struttura fisica importante, necessita di tempo per entrare realmente in forma. All’inizio fa un pò di fatica ma è come un motore diesel, prima si deve riscaldare e poi inizia a dare i suoi frutti. Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene a Catania”.

Ritorno al gol per Di Piazza a Bisceglie. Può essere la svolta?

“Aveva l’entusiasmo di ritornare in una piazza lasciata all’epoca solo ed esclusivamente per situazioni legate all’aspetto economico perchè non vi era neanche la certezza che il Catania arrivasse a concludere la stagione. Il ragazzo temeva di rivivere i problemi avuti quando militava nel Savoia. Voleva tornare a Catania perchè per lui è stato come lasciare qualcosa a metà. Quando la società rossazzurra lo ha prelevato dal Catanzaro, veniva da una stagione travagliata tra il giocare e non giocare, pertanto necessitava di acquisire la forma migliore. Adesso comincia a ritrovarla”.

Rosaia ha totalizzato finora 21 presenze con la maglia del Catania. Come valuta il suo percorso alle pendici dell’Etna?

“Quando è stato chiamato in causa ha offerto un rendimento al di sopra della sufficienza. E’ un giocatore che ha dimostrato di potere stare in un contesto importante come Catania. Veniva da Cesena, altra piazza rilevante. Diciamo che il sud ha il suo fascino, non ha esitato un minuto ad accettare il trasferimento quando è arrivata la chiamata del club per quella che rappresenta per Giacomo la prima esperienza meridionale. Ha subito un pò la fase di ambientamento all’inizio. Impatto diverso, campi diversi, clima differente. Ho visto la partita di Bisceglie ed ha offerto una prestazione importante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***