EX ROSSAZZURRI: che gol di Curcio! Sempre più protagonista a Foggia

Continua ad incantare il popolo rossonero. L’ex Catania Alessio Curcio, dopo non avere incassato la fiducia del club etneo e di mister Giuseppe Raffaele in estate, è stato ceduto al Foggia con cui, finora, ha messo a segno 11 gol in campionato. Il giocatore si conferma ad alti livelli, rendendosi protagonista anche in occasione del vittorioso match esterno con la Turris, siglando una doppietta (1-3).

Bellissima la rete del momentaneo 0-1, un’esecuzione in rovesciata davvero impeccabile come si può notare dal video di Eleven Sports:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***