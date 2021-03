EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez, problema stipendi in casa Sambenedettese

Grana stipendi a Sambenedetto del Tronto. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, l’AIC oggi pomeriggio ha incontrato al campo d’allenamento i giocatori della Sambenedettese vista la situazione d’incertezza. Al momento non risultano ancora gli emolumenti di novembre e dicembre nei conti correnti. Il 16 marzo, inoltre, è il termine ultimo per i pagamenti di gennaio e febbraio. L’incontro dei calciatori rossoblu con i rappresentanti dell’AIC arriva dopo alcune parole di Maxi Lopez sui social. L’attaccante argentino ex Catania, capitano della Samb, ha infatti dichiarato che “mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante”.

