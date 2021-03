EX ROSSAZZURRI – Plasmati: “Stefania, era emozionante sentire urlare il mio nome…”

Tanti ex calciatori rossazzurri rivolgono un pensiero all’indirizzo di Stefania Sberna, come nel caso di Gianvito Plasmati che ha indossato la maglia del Catania sia in Serie A che in C:

“E’ stato bello conoscerti, era emozionante sentire urlare il mio nome ed il nome di ogni mio compagno di squadra, lo facevi con amore e passione, amore e passione che hanno accompagnato sempre la tua voce in qualsiasi categoria si trovasse il catania. Sono sicuro che da lassù continuerai ad urlare “E PER IL CATANIA…” ciao Stefania RIP”, le parole di Plasmati via social.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***