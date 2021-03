GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Finanziamento fino a 500mila euro per i club di Serie C”

FIGC e Credito Sportivo hanno istituito il Fondo Sostegno Calcio, un protocollo d’intesa per sostenere finanziariamente le società del campionato di Serie B e C. Fondo costituito con risorse della Figc pari a 5 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle società di Lega B e Lega Pro in regola con gli adempimenti federali. L’importo massimo è di 100 mila euro per i club di Serie B e di 50 mila euro per quelli della Lega Pro. Il contributo federale rimborserà parte delle spese sostenute dai club, relativi a finanziamenti per liquidità per un massimo di 50 milioni di euro, concessi dal Credito Sportivo e garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia Pmi del Medio Credito Centrale. L’importo massimo di ciascun mutuo sarà di un milione di euro per le società di Serie B e 500 mila euro per le società di Lega Pro.

“Il provvedimento assunto dalla FIGC con l’Istituto per il Credito Sportivo – dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – arriva in un momento cruciale per i club di Serie C e di Serie B. La crisi pandemica ha determinato grave nocumento ai club, mettendone a serio rischio la stessa esistenza. E’ da oltre un anno che le nostre società non hanno ricavi da stadio e i costi per il rispetto del protocollo sanitario sono estremamente onerosi”.

“Ancora oggi non si vede il termine di questa terribile situazione. Il presidente Gravina attraverso l’istituzione del Fondo Sostegno Calcio opera tempestivamente un intervento che fornirà il proprio supporto per far fronte alle esigenze di liquidità delle società associate alla nostra Lega, consentendo per ciascun club un finanziamento fino a 500.000 euro. Tale intervento potrà consentire ai club di assorbire parte delle difficoltà attuali e future; penso, ad esempio, ai prossimi pagamenti per ritenute e contributi che sono stati dilazionati, qualora non si riuscissero a posticipare ulteriormente. Ringraziamo il Presidente Gravina per la sua sensibilità ed analogo ringraziamento va al Presidente di ICS, Abodi”.

“Ora abbiamo l’urgente necessità che il governo del Presidente Draghi – conclude Ghirelli – emani il decreto Sostegno per intervenire a ristorare le spese sostenute per il rispetto del protocollo sanitario. Altresì, abbiamo necessità del credito di imposta, della dilazione dei pagamenti dei canoni d’affitto delle infrastrutture sportive e di liquidità”.

