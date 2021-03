GUERINI: “Baldini ha tutti i requisiti per fare bene a Catania. E’ nato col pallone in mano…”

Il Responsabile dell’Area Tecnica del Catania Vincenzo Guerini presenta il neo-allenatore rossazzurro Francesco Baldini:

“E’ nato col pallone in mano, giocando tutta la vita a calcio, anche a livelli molto importanti quindi sappiamo di quale materia parliamo. Non allena da molto tempo perchè ha giocato fino a tarda età. Cercavamo un allenatore che non avesse molte richieste strane da fare alla società. Uno che trasmettesse entusiasmo prima di tutto alla squadra, ma anche a noi dell’entourage che eravamo un pochino dispiaciuti per il momento attraversato. Ha tutti i requisiti per poter fare bene. Mi piace anche il fatto che non abbia creato problemi dal punto di vista contrattuale, si è messo in discussione. Rappresenta una scommessa, e lui vuole vincerla. Noi saremmo più contenti di lui se riuscisse nell’intento. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, allenare il Catania è molto impegnativo ma anche molto gratificante. Speriamo di ritrovarci con uno stato d’animo diverso tra un pò di tempo…”.

VIDEO: le parole di Guerini

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***