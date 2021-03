INFERMERIA: Silvestri, due fratture costali. 40 giorni di stop

Come evidenzia la società rossazzurra, a seguito di uno scontro di gioco nel corso del secondo tempo di Bisceglie-Catania, il difensore Tommaso Silvestri ha riportato un trauma all’emitorace sinistro. Trasportato in ospedale, il difensore rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti diagnostici. L’esame radiografico effettuato al “Don Tonino Bello”, a Molfetta, ha evidenziato due fratture costali. Per la ripresa dell’attività agonistica, il capitano dovrà attendere circa 40 giorni. In una nota si legge: “Al nostro coraggioso numero 5, in campo fino alla fine del match odierno a dispetto del doloroso infortunio, i migliori auguri di pronta e completa guarigione”.

