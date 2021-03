INFERMERIA: da valutare le condizioni di Tonucci

In occasione di Catania-Teramo si era registrato qualche recupero. L’infermeria rossazzurra, tuttavia, continua a non fare dormire sonni tranquilli. Mister Raffaele ha sottolineato, infatti, che sabato non ha preso parte all’incontro con il Teramo il difensore Tonucci per un nuovo problema fisico evidenziato venerdì. Per tale ragione sono stati impiegati sia Claiton che Giosa nel terzetto difensivo iniziale completato da Sales. Maldonado, invece, a causa di una dissenteria è partito dalla panchina mentre Zanchi necessita di altri 10-12 giorni per tornare pienamente a disposizione della squadra. Minutaggio graduale per Piccolo, il cui rientro in campo è stato forzato nella gara persa con il Teramo. Ancora indisponibili Volpe, Silvestri e Golfo.

