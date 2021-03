IZCO: “250 presenze con il Catania, sono orgoglioso. Il gruppo dimostra di sapere reagire alle difficoltà”

Mariano Izco taglia il traguardo delle 250 presenze con la maglia del Catania. Queste le sue impressioni anche sulla vittoria di Bisceglie:

“Sono molto contento di avere raggiunto questo traguardo, mi sento orgoglioso ma felice soprattutto per il ritorno alla vittoria della squadra. Stiamo lavorando duro, ce lo meritavamo. In tutta la mia carriera non sono mai stato polemico, ho aspettato il momento giusto per giocare, resto a disposizione della squadra cercando di dare il massimo e di aiutare i compagni quando si presenta l’opportunità di giocare. Anche stavolta il gruppo ha dimostrato di sapere reagire alle difficoltà. Non era facile dopo una sconfitta dura nel derby. Abbiamo tutto per fare bene, pensiamo di gara in gara arrivando più in alto possibile in classifica”.

VIDEO: le parole di Izco

