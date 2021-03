LA SICILIA – Izco: “Baldini mi ha fatto sentire importante. Ci ha rimesso in piedi. Arriviamo più in alto possibile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ritorno in campo dal 1′ per Mariano Izco. Il capitano del Catania ha concesso un’intervista al quotidiano locale. Anche gli ex Nicolas Spolli e Alejandro Gomez felici del suo impiego da titolare contro l’Avellino:

“Baldini mi ha dato fiducia, mi ha fatto sentire importante. E io avevo l’obbligo di ripagarlo. Ci ha dato fiducia, ci ha espresso un paio di concetti premettendo di non potere fare miracoli in due giorni. Ma ci ha rimessi in piedi. Siamo una buona squadra e i suoi discorsi hanno influito psicologicamente dopo le sconfitte che avevano destato scoramento. Ha toccato le corde giuste. Credo che il Catania abbia disputato la migliore gara di questa stagione. Dopo la salvezza della matricola spero che si possa lottare ancora per qualcosa di prestigioso. Cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Critiche? Se offendono fanno male, ma accetto le opinioni di tutti. Raffaele? Rapporto molto franco, ho sempre cercato di portare ottimismo e consigli all’interno del gruppo. Ho puntualmente accettato le scelte degli allenatori”.

