LA SICILIA – Pellegrino: “Credo in questo gruppo, giocato con furbizia a Bisceglie”

Alcune dichiarazioni di Maurizio Pellegrino, Direttore dell’Area Sportiva del Catania, evidenziate dal quotidiano La Sicilia dopo la netta vittoria maturata sul campo del Bisceglie:

“Era quello che ci aspettavamo dalla squadra. I ragazzi sono venuto fuori al momento opportuno giocando con furbizia. Inutile ripetere che io credo in questo gruppo. Silvestri? Infortuni come quello in cui è rimasto vittima il nostro capitano fanno parte del calcio e purtroppo si può fare ben poco, non ci sono rimedi, guardiamo avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***