LUTTO IN CASA CATANIA: ci lascia “The Voice”. Ciao, Stefania

Una tragica notizia scuote l’ambiente rossazzurro e ci lascia interdetti e addolorati. E’ scomparsa oggi a Catania la giornalista e speaker del Calcio Catania, “The Voice” Stefania Sberna. Da qualche settimana, a seguito delle sue condizioni di salute aggravatesi nel tempo, non si recava più allo stadio, dove annunciava abitualmente l’ingresso in campo dei giocatori etnei, esultando ai gol della squadra del cuore. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social, avendo apprezzato per 30 anni la sua grande passione e professionalità per i colori rossazzurri. La nostra redazione si unisce al dolore della famiglia, rivolgendo le più sentite condoglianze.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***