MASSIMINO: il Calcio Catania ricorda il Cavaliere

Nota stampa Calcio Catania

Ricorre oggi il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Angelo Massimino, che guidò il Catania alla conquista di promozioni indimenticabili e in seguito, coraggiosamente, seppe dare alla società un futuro proprio quando sembrava ormai imminente la fine di una storia meravigliosa, scritta ininterrottamente dal 24 settembre 1946. Con immensa passione e spirito di sacrificio, il generoso e indimenticabile Presidente non esitò ad accettare la sfida rappresentata da anni difficili e la vinse: grazie alla tenacia di Angelo Massimino e di chi ha lottato al suo fianco, lucidiamo oggi la matricola federale 11.700, con orgoglio ed emozione. Catania non dimentica, Cavaliere: sei per sempre nel cuore del Catania e dei catanesi.

