NICOLOSI: “La città attende Tacopina. Non dovevamo neppure iscriverci e siamo quinti in classifica…”

Analisi della situazione rossazzurra ad opera di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza del Catania. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Il Catania è un impegno non di poco conto. Abbiamo riunito delle forze con la SIGI e abbiamo portato avanti questo sogno, non far morire la storia e la matricola della nostra città. Con tanto orgoglio abbiamo fatto quest’atto eroico e folle. Ora il Catania è in zona playoff e si è avvicinato un grande uomo di calcio come Joe Tacopina: la città lo attende. Siamo in una fase attenta per il passaggio di proprietà. Stiamo riducendo il monte debiti che era importante quando siamo arrivati, un grazie a tutta la SIGI e in particolare a Pellegrino che ha fatto il Catania oggi e a Raffaele che lo sta guidando nel migliore dei modi. Catania è una città che tiene a due cose: a Sant’Agata e al Catania Calcio. Mercoledì il derby? Ho un ottimo rapporto col presidente del Palermo, Mirri: c’è rivalità calcistica ma come abbiamo visto insieme la partita d’andata lo faremo anche al ritorno. Siamo quinti in classifica e non dovevamo neppure iscriverci”.

