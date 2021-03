PACI (all. Teramo): “Soddisfazione enorme vincere giocando bene a Catania, non ricordo grandi occasioni da parte loro”

Si gode la vittoria l’allenatore del Teramo Massimo Paci, al termine del match di Catania. Un successo meritato che dà entusiasmo alla squadra biancorossa:

“Abbiamo disputato un primo tempo ad alto livello nelle due fasi. Ripresa più remissiva curando meglio la fase difensiva, ma non ricordo grandi occasioni del Catania. E’ stata una delle migliori gare giocate in trasferta. Ho sempre creduto in questa squadra. Sono molto contento, i ragazzi meritavano questa soddisfazione anche se davanti a noi abbiamo ancora un cammino molto difficile. Meritavamo la gioia di vincere fuori casa contro una squadra forte, i ragazzi stanno bene e sono veramente felice per loro. Cerco sempre di trasmettergli quello che ho dentro, quando vedo in campo questa mentalità mi fa piacere. In fase di non possesso dovevamo aggredirli e ci siamo riusciti, ma soprattutto in fase di possesso ho chiesto alla squadra di giocare alle spalle dei loro centrocampisti perchè venire qua con la paura di prendere gol sarebbe stato sbagliato. A Catania devi giocarti la partita, altrimenti non hai la possibilità di vincere perchè prima o poi il gol te lo fanno. Abbiamo portato tanti uomini in avanti limitando il Catania perchè più preoccupato a difendersi da noi che a contrattaccarci. Questo è un campionato difficle dove ti confronti sempre con avversari forti. Oggi abbiamo avuto più occasioni perchè migliora la fase offensiva e lo sviluppo del gioco. Inseguiamo un sogno, cerchiamo di giocarci le nostre opportunità. Per la città di Teramo e tutto il nostro gruppo squadra è una soddisfazione enorme vincere a Catania giocando bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***