PAPAGNI (all. Bisceglie): “Siamo incavolati, il Catania ha tante frecce in attacco ma ci servono punti. Faremo una buona prestazione”

Vigilia di Bisceglie-Catania. L’allenatore nerazzurro Aldo Papagni speranzoso di portare a casa un risultato positivo domenica contro la formazione allenata da Giuseppe Raffaele:

“Abbiamo bisogno di crescere nelle prestazioni. Lo stiamo già facendo, volta per volta. Il Catania arriva dalla sconfitta nel derby ma noi non siamo chiamati a pensare agli altri, convinti che abbiamo la possibilità di fare meglio con tutti, dipende da noi e da quanto amore mettiamo in ogni situazione che andiamo ad affrontare. Se il Catania sarà arrabbiato o meno, a noi deve interessare poco. Noi siamo sicuramente incavolati per avere perso due punti negli ultimi minuti a Monopoli. Ripartiamo da quello che di buono c’è stato al ‘Veneziani’, dalla prestazione e dal fatto che siamo stati in gara per diversi minuti”.

“Si giocherà la terza partita questa settimana, conta soprattutto il ripristino psicofisico. Il Bisceglie cerca riscatto da tanto tempo, sappiamo che in ogni incontro dovremo dare il meglio di noi stessi per vincere mettendo dentro attenzione, concentrazione sul piano tecnico-tattico e dell’aiuto reciproco. Il Catania ha in avanti giocatori come Sarao, Di Piazza – che ho avuto sia a Benevento che a Torre Annunziata – ed esterni che rispondono ai nomi di Manneh, Golfo, Russotto. Hanno tante frecce fondamentali nel loro arco offensivo, rispettiamo il curriculum e le potenzialità dei giocatori del Catania ma, indipendentemente da questo, dobbiamo fare i punti che ci consentano di sperare per l’obiettivo che inseguiamo. C’è la consapevolezza di essere sulla strada giusta, crediamo di poter offrire una buona prestazione contro il Catania per prendere dei punti. Il nostro primo obiettivo è non subire gol perchè, bene o male, le reti riusciamo a farle o sfiorarle. In ogni caso la fase offensiva e difensiva sono due situazioni che dobbiamo sempre migliorare”.

