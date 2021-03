PELLEGRINO: “Derby sovraccaricato, sono stati giorni terribili. Penalizzazione, forse si decide settimana prossima”

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino torna sul derby perso col Palermo e le ambizioni in vista del prosieguo della stagione, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Il ko nel derby e i giorni successivi sono stati terribili, sia mentalmente che sotto il profilo emotivo. Ci tenevamo tutti a vincere. Ma forse abbiamo sovraccaricato la partita coi rosanero. In fondo ha deciso un episodio, non la mancanza di impegno. Le critiche sono giuste, ma certe polemiche messe in campo ad arte ci hanno lasciati a bocca aperta”.

“Siamo partiti da meno quattro punti in classifica, una gran botta psicologica, soprattutto con una squadra completamente nuova. Poi ci hanno restituito due punti, ma abbiamo subito costruito un cammino che ci ha portati ad una buona posizione in classifica. L’obiettivo playoff resta valido, siamo a due punti dal quarto posto e possiamo ancora migliorare. Due punti di penalità? Forse si deciderà settimana prossima. Aspettiamo risposte positive. Lottiamo per il quarto posto e almeno otto-nove squadre hanno speso più del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***