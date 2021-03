PROBLEMA ATTACCO: non bastano i gol di Sarao, indispensabile il recupero di Piccolo

Le tante occasioni sprecate nel derby acuiscono i problemi in fase realizzativa di un Catania incapace di trovare la via del gol malgrado giocasse in superiorità numerica. In un periodo di grigiore assoluto, attraversa un buon momento Manuel Sarao che si avvicina ad arrivare in doppia cifra. E’ chiaro, tuttavia, che non possono bastare le sole reti di Sarao. Andrea Russotto sta lavorando per ripristinare una condizione fisica ottimale ed è sulla buona strada. Migliore in campo a Vibo Valentia, contro il Palermo ha confermato i progressi evidenziati in Calabria provando più volte a superare Pelagotti, senza successo e con una buona dose di sfortuna.

Matteo Di Piazza dopo il convincente esordio col Monopoli si è eclissato, Francesco Golfo assicura generosità in campo ma – almeno fino a questo momento – non ha fatto fare un salto di qualità al Catania. Kalifa Manneh è fermo a quota 2 gol, troppo poco per un ragazzo dalle indubbie potenzialità ma che non riesce ad esplodere difettando in termini di freddezza sottoporta. C’è da dire, però, che non è facile quando vieni impiegato con il contagocce. Difficile, in questo senso, incidere anche per l’esperto Reginaldo che gioca con ancora meno frequenza rispetto al girone d’andata.

Agapios Vrikkis è l’oggetto misterioso del Catania, mai utilizzato da Raffaele. Michele Volpe, prelevato in prestito dal Frosinone a gennaio, non l’abbiamo ancora visto all’opera essendo rientrato da un lungo periodo d’inattività soltanto adesso. Antonio Piccolo, invece, in sole cinque apparizioni ha siglato due reti rivelandosi fondamentale nell’economia del gioco rossazzurro. Si sente la mancanza di un elemento che dia imprevedibilità, estro, tecnica e qualità negli ultimi metri. Piccolo risponde all’identikit e sarà di fondamentale importanza il suo recupero.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***