RAFFAELE: il bilancio in numeri della sua esperienza sulla panchina del Catania

Mister Giuseppe Raffaele ha archiviato l’avventura sulla panchina rossazzurra con l’esonero dopo la sconfitta di Torre del Greco. Forte delusione per il tecnico siciliano, che non ha mai nascosto la propria passione e fede calcistica all’indirizzo dei colori rossazzurri. Sognava un epilogo diverso, ma uscirà sicuramente fortificato dall’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna.

Il bilancio in numeri del tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto (Coppa Italia compresa) si riassume così:

VITTORIE

12 (6 in casa, 6 in trasferta)

PAREGGI

9 (5 in casa, 4 in trasferta)

SCONFITTE

9 (4 in casa, 5 in trasferta)

GOL FATTI

35 (18 in casa, 17 in trasferta)

GOL SUBITI

33 (14 in casa, 19 in trasferta)

DIFFERENZA RETI:

+2

PUNTI

45 (23 in casa, 22 in trasferta)

MEDIA PUNTI

1,55

VITTORIE PIU’ LARGHE

Catania 3-0 Bisceglie, Bisceglie 0-3 Catania

SCONFITTE PIU’ PESANTI

Ternana 5-1 Catania, Bari 4-1 Catania

NUMERO DI GARE CON PORTA INVIOLATA

9

VITTORIE CON ALMENO DUE GOL DI SCARTO

3

MIGLIORE SERIE DI RISULTATI

8 partite di fila (5 vittorie, 3 pareggi) – dal 18 novembre al 23 dicembre

