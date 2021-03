RAFFAELE: fiducia a tempo, settimana determinante

Mister Giuseppe Raffaele confermato alla guida del Catania dalla dirigenza, ma la fiducia non è illimitata. Già a Bisceglie l’allenatore siciliano era sotto esame e non fu casuale la presenza in tribuna di Francesco Passiatore. Adesso però, come sottolineato dallo stesso Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, servono delle risposte. Risposte che la squadra dovrà necessariamente dare questa settimana nei confronti con Turris e Avellino, in programma mercoledì e domenica rispettivamente a Torre del Greco ed al “Massimino”.

