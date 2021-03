RAFFAELE: “Abbiamo perso brillantezza. Da inizio anno forziamo situazioni che stiamo pagando. Bisogna recuperare le forze”

Mister Giuseppe Raffaele commenta la seconda sconfitta interna consecutiva in campionato, al termine dello 0-1 maturato contro il Teramo:

“Nel primo tempo abbiamo faticato ad organizzare il gioco. Siamo stati lenti nel trovare le giocate. Nella ripresa invece il Catania ha cercato il pareggio, ma eravamo in difficoltà dal punto di vista della brillantezza nei singoli. Sappiamo tutti l’importanza di provare ad arrivare in una buona posizione di classifica, perdere non fa piacere a nessuno. Stiamo pagando il momento difficile. Capita nell’arco di un anno. Ero convinto che dopo la vittoria di Bisceglie avremmo fatto una partita diversa. Ho inserito tutti i calciatori più offensivi nel secondo tempo ma non siamo riusciti a pareggiare. Reginaldo è rientrato dopo un problema avuto settimana scorsa, Sarao ne ha avuto un altro, abbiamo forzato il ritorno in campo di Piccolo”.

“Perchè non in campo dall’inizio Calapai e Maldonado? Giocando sempre ho cercato di alternare anche sugli esterni Albertini e Calapai, non credo che la sostanza della partita sia cambiata per un singolo. Maldonado giovedì e venerdì ha avuto una dissenteria. Nella ripresa quando loro si sono abbassati ho meso dentro anche Luis per trovare qualche soluzione in più. A Zanchi, invece, servono ancora un paio di settimane. Tonucci ha avuto una problematica nell’allenamento di ieri. Speriamo di recuperare le forze, dopo tutte queste partite considerando anche l’assenza di Silvestri poi si fa fatica. Russotto ha giocato quasi tutte le partite, veniva da un mese di stop ed un calo ci sta. Piccolo è rientrato adesso, Golfo è fuori, eravamo un pò in difficoltà sugli esterni. Oggi mancavano Tonucci e Silvestri che sono i più predisposti a giocare a quattro dietro. Nell’ultima mezz’ora ho spostato Sales e Claiton centrali. Sarebbe stato un azzardo farlo dal 1′”.

“Fatichiamo a finalizzare quando troviamo squadre chiuse. Reginaldo ha dato il suo contributo, poi il Teramo si è chiuso completamente com’è successo nella precedente gara casalinga e non abbiamo sfruttato qualche episodio nella loro area di rigore. Manneh? Non l’ho inserito perchè ho preferito giocarmi la carta Piccolo, in campo avevo già Russotto. Facevamo fatica a riempire l’area ed ho meso anche la doppia punta. Turris? Sarà una gara difficile, in questo girone di ritorno le partite sono tutte in equilibrio. Dobbiamo resettare subito e proiettarci alla sfida di mercoledì cercando di fare nuovamente risultato. E’ un momento fisico e psicologico particolare per il Catania che ha perso un pò di brillantezza. Superiamo questi incontri cercando di fare risultato e recuperando giocatori importanti. Dall’inizio dell’anno ci ritroviamo a forzare delle situazioni che stiamo pagando, soprattutto in questo periodo che è l’ottava gara in tre settimane“.

VIDEO: le parole di Raffaele

