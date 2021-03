SERIE C: 29/a giornata, la Top 11 di TMW. C’è Silvestri, spazio anche a tre ex Catania

Il portale tuttomercatoweb.com ha stilato la Top 11 della 29/a giornata del girone C di Serie C. Presente anche il capitano rossazzurro Tommaso Silvestri, purtroppo uscito malconcio dal rettangolo di gioco di Bisceglie. “Secondo gol stagionale per il forte difensore etneo che, servito magistralmente da Maldonado, salta più in alto di tutti e sblocca la partita”, si legge.

Sono stati inseriti nella speciale formazione anche gli ex Catania Lorenzo Del Prete (Foggia), Alessandro Marotta (Juve Stabia) e Alessio Curcio (Foggia). Gli ultimi due sono stati autori di una doppietta: il primo contribuendo al poker delle Vespe a Palermo, il secondo sul campo della Turris segnando anche uno splendido gol in rovesciata per la vittoria del Foggia con il risultato di 3-1.

