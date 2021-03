SERIE C: 32/a giornata, ecco le partite in programma

Squadre in campo domenica per la disputa della 32/a giornata del girone C di Serie C. Rinviata la partita tra Monopoli e Palermo: il Covid, ancora una volta, ha colpito il gruppo squadra biancoverde. Turno di riposo per la Turris, reduce dalla sorprendente vittoria casalinga col Catania.

Catanzaro-Bari è indubbiamente il match clou, con la formazione calabrese che proverà ad avvicinarsi al terzo posto. In chiave playoff spicca anche Catania-Avellino, con gli irpini in gran forma che mirano a consolidare la seconda posizione al cospetto degli etnei che, invece, puntano a riscattare il momento no e riguadagnare un buon piazzamento. In ottica salvezza sarà molto interessante la sfida Potenza-Bisceglie.

21.03. 12:30 Catania – Avellino

21.03. 15:00 Catanzaro – Bari

21.03. 15:00 Foggia – Viterbese

21.03. 15:00 Potenza – Bisceglie

21.03. 15:00 Ternana – Vibonese

21.03. 17:30 Casertana – Cavese

21.03. 17:30 Teramo – Virtus Francavilla

21.03. 20:30 Paganese – Juve Stabia

