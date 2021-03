SERIE C – Caneo (all. Turris): “Col Catania è stato Davide contro Golia, esonero Raffaele inaspettato”

Bruno Caneo, allenatore della Turris, torna sulla partita vinta col Catania soffermandosi anche sull’esonero di Giuseppe Raffaele, ai microfoni di tuttoc.com:

“Era un po’ come Golia contro il piccolo Davide che eravamo noi, abbiamo giocato di squadra. Abbiamo difeso bene, abbiamo raggiunto il massimo sia dal punto di vista tattico che tecnico. Ancora sbagliamo molto sulla finalizzazione, dobbiamo migliorare in quello. Serve un po’ più di consapevolezza della proprio forza. Non mi aspettavo l’esonero di Raffaele, la pressione può giocare brutti scherzi. Hanno anche due punti di penalizzazione, il calcio purtroppo per noi è anche questo”.

