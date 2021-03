SERIE C: Cavese e Potenza ko, vincono Catanzaro e Ternana. La classifica aggiornata

Sono stati giocati due recuperi validi per il girone C di Serie C. Per la 24/a giornata, la Ternana si è imposta sul campo del Potenza con il risultato di 2-0: reti di Furlan e del solito Falletti. Il Catanzaro, invece, ha espugnato il “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, nel contesto un match valevole per la 31/a giornata. L’1-0 finale ai danni della Cavese porta la firma dell’ex rossazzurro Porcino.

In virtù di questi risultati, ecco come cambia la classifica:

CLASSIFICA

Ternana 75 Avellino 60 Catanzaro 54 Bari 53

Juve Stabia 49 Foggia 47 Catania 46 Teramo 42 Casertana 41 Palermo 39 Viterbese 35 Monopoli 34 Virtus Francavilla 34 Turris 34 Potenza 31 Vibonese 28 Paganese 27 Bisceglie 24 Cavese 16

