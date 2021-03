SERIE C, Cittadino (Bisceglie): “Peccato per il risultato finale contro il Catania…”

Il centrocampista del Bisceglie Andrea Cittadino ricorda amaramente la netta sconfitta interna subita contro il Catania, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“E’ un peccato per il risultato finale. Avevamo fatto un ottimo primo tempo ed un buon avvio nel secondo. Col blackout abbiamo buttato via una partita che poteva essere diversa. Non resta che ripartire dai primi 62 minuti di gioco. Gol sbagliato sullo 0-0? Generalmente con i se e con i ma non si va da nessuna parte, mi serve da lezione questa situazione. Serve più convinzione”.

