SERIE C – Di Somma (D.S. Avellino): “Squalifica a Catania? Non so cosa sia successo…”

Il Direttore Sportivo dell’Avellino Salvatore Di Somma, attraverso le frequenze di Radio Punto Nuovo, ha provato a spiegare i motivi della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo dopo la partita di Catania:

“Cosa è successo a Catania? Non lo so neanche io sinceramente. L’arbitro si avvicinò e mi disse: devo mandare via un dirigente oppure devo cacciare un calciatore. Allora ho preferito andare via io. Tutto qua”.

Ricordiamo che Di Somma è stato squalificato fino al 30 aprile.

